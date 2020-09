WSG Tirol will 2. Chance zur Bundesliga-Etablierung nutzen

Trotz sportlichem Abstieg gehört die WSG Tirol aufgrund des konkursbedingten Ausscheidens des SV Mattersburg weiter zur Fußball-Bundesliga. Da bis zum Rückzug der Burgenländer wertvolle Wochen verstrichen, entstand den Wattenern ein Wettbewerbsnachteil, der nun aber nicht mehr Thema sein soll. "Wir schauen in die Zukunft und wollen es besser machen als zuletzt", betonte Sport-Manager Stefan Köck.

Tatsache ist, dass die WSG aufgrund der finanziellen Turbulenzen in Mattersburg einen Monat lang nicht wusste, ob sie in der am zweiten September-Wochenende startenden Bundesliga-Saison erst- oder zweitklassig sein würde. Dadurch verloren die Tiroler nicht nur Vorbereitungszeit, sondern konnten auch erst verspätet am Transfermarkt aktiv werden. "Das hat natürlich alles erschwert, aber das wollen wir nicht mehr thematisieren. Wir freuen uns jetzt auf diese zweite Chance", hielt Köck im Gespräch mit der APA am Mittwoch fest.