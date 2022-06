Wrack des vermissten Hubschraubers in Italien lokalisiert

Ein seit Donnerstag mit sieben Personen an Bord vermisster Hubschrauber ist am Samstag in Italien lokalisiert worden. Das Wrack des Fluggeräts wurde auf einer Höhe von 1.922 Metern am Apennin zwischen den Regionen Emilia Romagna und Toskana gefunden. Fünf Leichen wurden bisher identifiziert, teilten die Rettungseinheiten mit.

Das Wrack wurde auf dem Berg Cusna in der Provinz Reggio Emilia in einem Bachbett gesichtet. Das Gebiet ist besonders schwer erreichbar. Das Unglücksgelände wurde gesperrt.

An Bord hatten sich ein 33-jähriger Pilot aus der norditalienischen Stadt Padua, zwei libanesische und vier türkische Manager befunden. Sie waren am Donnerstag von einem kleinen Flughafen nahe Lucca in Richtung Treviso abgeflogen. Bei den Verunglückten handelte es sich um Manager aus der Papierindustrie, die ein Unternehmen in Treviso besuchen wollten. Der Hubschrauber könnte wegen eines schweren Gewitters in der Gegend gestürzt sein.