Wrabetz wünscht sich Novelle des ORF-Gesetzes noch heuer

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz wünscht sich, dass die Regierung noch heuer eine "kleine Novelle" des ORF-Gesetzes umsetzt, die Weiterentwicklungen im Digital-Bereich ermöglicht. Vorgesehen ist die Gesetzesänderung erst 2021. Wrabetz kündigte im APA-Interview außerdem an, dass im Februar die Überführung der ORF 1-Kurz-ZiBs in die Verantwortung der ORF 2-Information über die Bühne gehen soll.

Die Zusammenlegung werde derzeit vorbereitet und soll noch mit Redakteurs- und Betriebsrat besprochen werden. "Der Zuschauer soll und wird davon nichts merken, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir produzieren", sagte Wrabetz. Konkret sollen die kurzen Info-Formate wie die ZiB-Flashes künftig von einer gemeinsamen Fernsehinformations-Redaktion gestaltet werden. Durch diesen Schritt hofft Wrabetz auch, "die Schlagzahl" der "ZiB 100" auf Facebook und Instagram erhöhen zu können. "Das ist schon ein Vorgriff auf den multimedialen Newsroom, den wir ab 2022 in Betrieb haben werden", so der ORF-Chef.

Auch dass die Regierung festgehalten hat, dass der ORF digital weiterentwickelt werden soll, begrüßte Wrabetz. Er erwartet, dass nicht nur die derzeit geltende 7-Tage-Regelung für Beiträge in der TVthek abgeschafft wird, sondern dass es weitere Erleichterungen für den ORF im digitalen Bereich geben wird. "Wenn man von einem Player und von digitaler Weiterentwicklung spricht, dann heißt das wohl auch, dass in Zukunft auch 'online only' oder 'online first' erlaubt wird, auch wenn es nicht explizit genannt ist."