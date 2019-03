Wrabetz bündelt Argumente gegen ORF-Budgetfinanzierung

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz meldet sich in der jüngsten Debatte über die ORF-Gebühren mit einer eindringlichen Warnung vor einer Budgetfinanzierung zu Wort. Dies würde eine "massive politische Einflussnahme" bedeuten. Und eine "massive Reduktion der Einnahmen" des ORF hieße "weniger Programm und weniger Programmvielfalt".

Dort in Europa, wo auf “Staatsfinanzierung” umgestellt wurde – in Spanien, den Niederlanden und derzeit Dänemark – sei dies nicht nur mit mehr Staatsnähe, sondern auch “dramatischen” Einschnitten bei den Sender passiert, blickte Wrabetz bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten nach Europa. Das sei auch “nicht verwunderlich” angesichts knapper Budgets. “Am Schluss streitet man dann, werden zwei Panzer mehr gekauft oder wird das Filmbudget erhöht.” Überwiegend sei aber “Beitragsfinanzierung nach wie vor vorherrschend in Europa”.