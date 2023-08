Wozniacki unterliegt bei Comeback-Tennisturnier Vondrousova

Die Dänin Caroline Wozniacki hat bei ihrem Comeback auf der WTA-Tennistour nach mehr als dreieinhalb Jahren Pause am Mittwoch (Ortszeit) in der zweiten Runde von Montreal verloren. Die 33-Jährige unterlag der tschechischen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova (Nr. 9) 2:6,5:7. "Es ist offensichtlich nicht in die Richtung gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber am Ende des Tages gibt es viel Positives", sagte Wozniacki. "Es geht insgesamt in die richtige Richtung."

Die frühere Nummer eins der Weltrangliste hatte in Runde eins gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell 6:2,6:2 gewonnen. Wozniacki war in ihrer Karrierepause zweimal Mutter geworden. Sie wird auch kommende Woche in Cincinnati und bei den US Open mit einer Wildcard am Start sein können. Wozniacki stand in ihrer Karriere insgesamt 71 Wochen lang an der Spitze der Frauen-Weltrangliste, sie feierte in Australien 2018 ihren bisher einzigen Grand-Slam-Sieg.

Beim Masters-1000-Turnier in Toronto hat es indes in Runde zwei einige Gesetzte erwischt. So verlor der Grieche Stefanos Tsitsipas (4) gegen den Franzosen Gael Monfils 4:6,3:6 und der Däne Holger Rune gegen den US-Amerikaner Marcos Giron 2:6,6:4,3:6. Dessen Landsmann Mackenzie McDonald besiegte den Russen Andrej Rublew (6) 6:4,6:3. Der Deutsche Alexander Zverev (13) zog gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 1:6,2:6 klar den Kürzeren.