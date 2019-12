Wozniacki kündigte Rücktritt nach Australian Open an

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki hat am Freitag via Instagram angekündigt, dass sie nach den Australian Open im Jänner ihre Tennis-Karriere beenden werde. Die mittlerweile 29-jährige Dänin hatte 2018 mit dem Sieg des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ihren größten Erfolg gefeiert.

"Ich habe professionell Tennis gespielt, seit ich 15 Jahre alt bin. In dieser Zeit habe ich ein fantastisches erstes Kapitel in meinem Leben gehabt", schrieb Wozniacki auf Instagram.

Unter anderem 30 Turniersiege, 71 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, Fahnenträgerin für ihr Heimatland bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro - "ich habe alles erreicht, was ich mir auf dem Court nur erträumen konnte", schrieb Wozniacki, die im Juni den ehemaligen NBA-Basketballer David Lee geheiratet hatte.

Der Rücktritt habe keine gesundheitlichen Gründe und sei auch kein Goodbye, erklärte Wozniacki, die an einer Autoimmunkrankheit (rheumatoide Arthritis) leidet. Sie freue sich darauf, die nun vor ihre liegende Reise mit ihren Fans zu teilen. Wozniacki hatte zu Beginn des Vorjahres mit dem Sieg des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ihren größten Erfolg gefeiert.