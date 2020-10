„W‘ortwechsel“: Auf der Jagd nach dem Glück

Eine gelöste Atmosphäre, viel Gelächter, persönliche Anekdoten und tosender Applaus trotz strenger Corona-Sicherheitsmaßnahmen – das war die Auftaktveranstaltung zum „W‘ortwechsel“, die vergangene Woche über die Bühne des Löwensaals ging.

Eva Pinkelnig kennt man – auch, wenn man kein Wintersportfan ist. Seit ihrem 24. Lebensjahr springt die Vorarlbergerin von Skisprungschanzen, was ihr u. a. zwei Silbermedaillen einbrachte. Einen Tag vor Weihnachten 2016 stürzte sie schwer und landete auf der Intensivstation. „Dieser Tag war mein größtes Glück und ein Gotteswink“, erzählt Pinkelnig von einem Gefühl „wie neu geboren zu werden“. Warum? Weil sie vorher nicht mehr auf ihr Bauchgefühl und ihre Werte gehört habe. Schwer verletzt kämpfte sie sich zurück ins (Skisport)leben, auch wenn keiner mehr an sie geglaubt habe. „Ich konnte zu mir zurückfinden. Und ich weiß: Es ist gut so wie ich bin“, strahlt die Spitzensportlerin.