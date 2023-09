Wortgefecht – wenn Sprache berührt

Mit Kugelschreiber und rotem Buntstift griff der Hohenemser Künstler Lorenz Helfer für sein Daumenkino „Wortgefecht“ zu eher ungewöhnlichen Zeichenutensilien. Entstanden ist eine Miniaturgeschichte darüber, wie Menschen durch Sprache Kontakt aufnehmen und sich berühren lassen.

Die Mikro-Geschichte „Wortgefecht“ erzählt in eindrucksvollen Bildern von der intensiven Begegnung, die Sprache zwischen Menschen schaffen kann und die selbst dann noch nachwirkt, wenn das Gespräch längst verklungen ist. Gleichzeitig hat der Sprechakt für Lorenz Helfer auch etwas Flüchtiges, das er nicht nur im schnellen Flip des Daumenkinos bestens aufgehoben, sondern auch im Kugelschreiberstrich präsentiert sieht. Dieser erinnert ihn an seine ersten Daumenkinos, die er als Schüler in Schulheften anfertigte.

Lorenz Helfers „Wortgefecht“ ist bereits das fünfte Daumenkino der Kollektion „Großes, kleines Kino“, mit der das Literaturhaus Vorarlberg insgesamt neun grafische Erzähler aus Vorarlberg, Österreich und dem europäischen Ausland einlädt, Geschichten in Miniaturform zu visualisieren. Nachdem die ersten drei Künstler in ihren Werken auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Villa Franziska und Iwan Rosenthal und damit das künftige Literaturhaus Vorarlberg in den Mittelpunkt stellten, steht in diesem Jahr die Kraft der Sprache im Vordergrund. Bis zur Eröffnung des Literaturhauses, das seine Türen auch für den Comic und die Graphic Novel öffnet, wird der von Grafiker Sandro Scherling gestaltete Schmuckschuber insgesamt neun Daumenkinos beherbergen. Mit einer Daumenkino-Lesung aller neun Autoren wird das Projekt im Eröffnungsjahr des Literaturhauses Vorarlberg seinen Abschluss finden.