Wort zum Sonntag

20 Monate dauert nun das Programm, dessen Wesen krank ist. Es heilt nicht. Es ist nicht gesund. Es macht krank. Es verursacht Milliardenschäden. Es zieht hinunter. Down. Wir werden langsam kaputt damit. Von Lockdown zu Lockdown sind wir gewankt. 20 Monate. Reicht das nicht? Inzwischen ist daraus, mitverursacht aus Bequemlichkeit, Gutgläubigkeit und Konsumsucht, die uns wie ein Fliegenfänger das Maul am süßen Lebenshunger tödlich verklebt, ein bedrohlicher Tumor geworden. Blitzartig ist aus dem Morast ein unkontrollierbarer Lockdownsaurier gewachsen, der nicht nur im physischen und psychischen Selbst Eier legt sondern auch hinter jeder Ecke als Riese mit Test, Spritze mit Geschenk, Quarantäne, Überwachung und Polizeikontrolle lauert. Statt uns der Herausforderung offen zu stellen, haben wir uns bis heute mehrheitlich geschlichen und solange versteckt, bis der Lockdown da war. Erstarrt sahen wir uns dann plötzlich einer fremdgesteuerten Handlungsunfähigkeit gegenüber. Die Mehrheit lügt sich inzwischen wieder wie gewohnt selbst an oder trottet dem wahnwitzigen pandämonischen Staatszirkus hinterher.

Das Regierungsprogramm ist ein milliardenschwerer gesundheitlicher, wirtschaftlicher und mentaler Misserfolg, der das Zusammenleben schwer schädigt. Das wird noch immer geleugnet. Das Deutschland abgekupferte Programm hat uns längst alternativlos in Abhängigkeit gebracht und an die chemische und technische Apparatemedizin ausgeliefert. Der Impfstoff erweist sich mit jedem Tag als fehleranfälliger. Zahlen werden nicht öffentlich gemacht. Vom 3G-Volk wird das locker weggewischt, um gut sichtbar ins Konformisten-Cafe zu hocken und sich das Maul über DemonstriererInnen verreissen zu können. G4 müssen draußenbleiben, Hunde auch. „#Wir halten zusammen“, lesen beide in der VN.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut“, tönte es bis vor Kurzem jeden Sonntag von den vorbeiziehenden Bösen. Das Musterländlä hats vertrieben. Jetzt ist die immerwährende Sonntagstotenstille wieder da.

Durchgreifen lautet die Losung. Rasch sollen möglichst vor Schulbeginn Kinder, Jugendliche und alle grad fassbaren Erwachsenen durchgespritzt werden, erst einmal, dann dreimal. Kinderschraube. Mittel: eine an Diktaturen erinnernde Massenpropaganda der Regierung. Schülerschraube. Schulen sind als leicht brandzumarkende Menschenhäuser erkannt worden. Lehrerschraube. Wer sich impfen lässt, muss keine Maske tragen. Elternschraube. Von der eifrigen Impfsekte wird Solidarität eingefordert. Es sind jene, die Solidarität nur aus der Ferne kennen. Wer Solidarität befiehlt, will Diktatur. Solidarität ist stets freiwillig. Solches österreichweites Geschehen ist pandämonisch, eine Schande und verletzt Grundrechte. Der Regierung ist das längst egal, ÖVP und Grünen auch. Sie schweigen dazu. An der Macht bleiben ist offenbar wichtiger. Die ÖVP ist schon schwanger. Der Kanzler meldet sich krank, aber nicht positiv. Ist Kurz kurz krank, gibt es plötzlich die Grippe wieder. Die türkisen Umfragewerte steigen dank 3B (Brav, Bequem & Blöd).

Die schleichende staatliche Fremdbestimmung wird, wie alle wissen, auch später nicht mehr korrigiert werden. Statt Selbstbewusstsein, Auseinandersetzung und Selbstsicherheit zu stärken und statt mit breite Öffentlichkeitsarbeit Selbstheilungswillen und Selbstheilungskräfte bei den BürgerInnen zu aktivieren, hat die Regirrung das mit vielen Widersprüchen durchlöcherte Bürokratiemonster aufgeblasen. Die Meinungsvielfalt wurde abgeschafft, die Freiheit einem nebulosen konsumorientierten Gesundheitsbegriff untergeordnet. Das Regime kann sich bei allen Ansagen auf die Vergesslichkeit der braven Bevölkerung stützen. Lügen dürfen schadlos einkalkuliert werden.

Lebensfreude wird nicht mehr aus diesem Programm, Gesundheit auch nicht. Was schon noch werden kann, ist eine konsumgesteuerte autoritäre Gesellschaft. Das System hat auch die Parteien erfasst, sie stellen sich darauf problemlos ein. Demokratie steht zwar noch im Schaufenster, doch wird sie gerade zur elektronisch steuerbaren Maschinenpuppe umgebaut. Name: Neue Normalität.