"Wort des Jahres" 2018 - Kandidaten stehen fest

Gesucht wird der Nachfolger von "Vollholler". Mit heute, Mittwoch, ist die Wahl zum "Wort des Jahres 2018" gestartet worden.

Die Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Uni Graz hat in Kooperation mit der APA – Austria Presse Agentur wieder eine Liste mit Kandidaten zusammengestellt, über die ab sofort online auf abgestimmt werden kann.

Das Wort des Jahres soll 2018 von besonderer Bedeutung sein, im öffentlichen Leben des Landes häufig Verwendung finden oder gefunden haben und/oder besondere sprachliche Qualitäten aufweisen. Am 6. Dezember will die Jury mit Forschungsstellenleiter Rudolf Muhr an der Spitze das Ergebnis bekanntgeben.