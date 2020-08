Wie jeden Tag klickt sich Rita in ihr PC-Körperprogramm ein, um in der kleinen Zweizimmerwohnung ein paar Meilen zu laufen. Rita arbeitet. Aus. Sie will vorn dabei sein. Rita läuft vor ihrem Schreibtisch. Mit ihr laufen fünf Kolosse. Der von Rhodos auch? Nein, größer! Riesige Apparate, Netzwerker, Monster. Fünf der vielen Weltkonzerne, alle vom „Club der sieben Todsünden“, aufgezogen vom Schleim großer Regenten ebenso wie vom Schleim der Kleingeistigen „Sparsamen Vier“ (EU). Das Heft haben aber andere in der Hand. Die Namen ihrer millionenschweren Manager sind medial nicht bekannt.