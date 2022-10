Worauf kommt es bei einem Top-Arbeitgeber an?

Als Arbeitgeber(in) attraktiv zu sein, bedeutet auch eine hohe Anziehungskraft auf potenzielle neue Mitarbeitende zu haben. Aber wie findet man den für sich passenden guten Arbeitgeber? Die eigenen Ansprüche und Unternehmens-details können Aufschluss darüber geben.

Flexibilität, gutes Gehalt und eine Work-Life-Balance

Vor allem für berufstätige Eltern ist es wichtig, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, Elternzeit und Co. helfen dabei, die Work-Life-Balance eines jeden Teammitglieds zu verbessern. Aber auch für Mitarbeitende ohne Kinder wünschen sich, nach einem langen Tag nach Hause gehen zu können, ihr Hobby zu verfolgen und einfach an nichts mehr zu denken. Ausgeglichene und zufriedene Mitarbeiter(innen) machen wiederum einen besseren Job. Zudem wollen die Menschen mehr Mitspracherecht, wann, wie lange und wo sie arbeiten. Ein elementarer Punkt ist selbstverständlich auch ein gutes Gehalt. Um sich ein eigenes Bild machen zu können, ist es hilfreich zu wissen, was man aufgrund der Ausbildung, der Berufserfahrung, der regional üblichen Vergütung etc. „wert“ ist. Denn spätestens beim Vorstellungsgespräch und der Gehalts­verhandlung wird so ersichtlich, wie fair der Betrieb seine Mitarbeitenden entlohnt.