Woods stellte mit 82. Karriere-Sieg Snead-Rekord ein

Tiger Woods ist (noch) immer für Golf-Erfolgsgeschichten gut. Der 43-jährige Amerikaner gewann im japanischen Chiba sein 82. Turnier auf der US-PGA-Tour und stellte den 54 Jahre alten Rekord seines Landsmanns Sam Snead ein. "Das ist verrückt, das ist viel", sagte der 15-fache Major-Turnier-Sieger. Es war sein 359. Start auf dieser Tour - er hat also im Schnitt bei jedem fünften Antreten gewonnen.

Diesmal setzte sich der "Tiger" mit 261 Schlägen (19 unter Par) vor Lokalmatador Hideki Matsuyama (264) sowie dem Nordiren Rory McIlroy und dem Südkoreaner Im Sung-Jae (beide 267) durch. Den Grundstein für den Triumph bei der "Zozo Championship" am Narashino Country Club (Par-70-Kurs) hatte Woods in den ersten beiden Runden gelegt, die er mit je 64 Schlägen absolvierte. Wegen heftiger Regenfälle konnte das erste Turnier des amerikanischen Circuits auf japanischem Boden erst am Montag beendet werden.