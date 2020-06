Wonnemonat Mai für VOL.AT

Die unabhängige Österreichische Webanalyse (ÖWA) bestätigt der Newsplattform eine deutliche Reichweiten-Steigerung im Mai. Das Nachrichtenportal wurde auf über zwei Millionen Endgeräten aufgerufen und verzeichnete über zwölf Millionen Visits.

Das Vorarlberger Nachrichtenportal konnte im vergangenen Monat knapp 12,5 Millionen Besuche registrieren. Dies ist ein ordentliches Plus gegenüber dem Vorjahr von über 10,4 Prozent. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zeigten großes Interesse an den Seitenbeiträgen und den Inhalten, was über 45 Millionen Seiten-Aufrufe belegen.