Women Riders World Relay: Starke Biker-Ladies trafen sich in Vaduz

Die Women Riders World Relay vereint Motorradliebhaberinnen rund um den Globus. Am Donnerstagnachmittag übergaben die Austro-Biker-Ladies in Vaduz den Staffelstab.

Die Idee zu einer reinen Frauen-Motorrad-Staffel wurde im Herbst 2018 in England geboren. Hayley Bell und einige andere Frauen wollten Motorrad fahrende Frauen mit einer Staffel rund um die Welt vereinen und der Motorradindustrie zeigen, wie viele Frauen unterwegs sind. Innerhalb von sechs Monaten wurde die Women Riders World Relay auf die Beine gestellt, die im Februar in Schottland startete. Schottland, Irland, England, Frankreich, Portugal, Spanien, Andorra, Italien sind schon absolviert. Am Donnerstag erreichte die Staffel Liechtenstein.