Wollen Sie abnehmen? Machen Sie mit!

Unter dem Titel „Bewegung + Ernährung für Frauen und Männer mit Gewichtsproblemen“ findet wieder das seit 1996 bewährte Kursangebot statt, das eine dauerhafte Gewichtsreduktion durch die ideale Kombination von regelmäßiger Bewegung und richtigem Essen und Trinken zum Ziel hat.

Der Kurs findet seit dem 13. Jänner 2020 in der Volksschule Markt, Kirchplatz 3, statt:

• Gruppe 1: immer am Montag von 17.30 bis 18.30 Uhr (Restplätze vorhanden)!

• Gruppe 2: immer am Montag von 18.30 bis 19.30 Uhr (bereits ausgebucht)!