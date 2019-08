Wollen Sie abnehmen? Machen Sie mit!

Unter dem Titel „Bewegung + Ernährung für Frauen und Männer mit Gewichtsproblemen“ findet ab Montag, dem 9. September 2019, wieder das seit 1996 bewährte Kursangebot statt, das eine dauerhafte Gewichtsreduktion durch die ideale Kombination von Bewegung und richtiger Ernährung zum Ziel hat.

Erna Maylandt (Diaetologin) unterstützt die Teilnehmer mit individuellen Tipps für den Alltag, sodass die veränderte Ernährungsweise eine langfristige Gewichtsabnahme ohne Hunger und Frust ermöglicht. Das persönliche Essverhalten (schnell und unbewusst essen, Essen bei Stress oder Langeweile etc.) und vor allem WAS und in welcher Menge gegessen werden sollte, wird ausführlich in den Ernährungsgesprächen behandelt.