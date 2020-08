Wolfsverdacht bei toten Tieren in Tirol

Zu Funden von toten Tieren ist es am Donnerstag in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) in Tirol sowie in Leisach in Osttirol gekommen. In Kirchdorf seien fünf tote und eine verletzte Ziege, in Leisach ein totes Schaf entdeckt worden, teilte das Land mit. In beiden Fällen bestehe ein konkreter Wolfsverdacht, hieß es. Zur Untersuchung wurden DNA-Proben für eine genetische Analyse entnommen.

In Leisach und Kirchdorf - hier wurden schon Anfang Juni elf Ziegen von einem Wolf gerissen - sowie bei einem Schafsriss in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) müssen die Ergebnisse der DNA-Analyse noch abgewartet werden. Dagegen wurde nun festgestellt, dass in Navis (Bezirk Innsbruck-Land) und in Pfunds (Bezirk Landeck) jeweils ein Wolf aus der italienischen Population für Risse an Schafen verantwortlich war