"Wolfsrudel als echte Gefahr" - Schafzüchter schlagen Alarm

Die Risse im Bregenzerwald Ende August sind eindeutig einem Wolf zuzuordnen. Vorarlberger Schafzüchter verleihen im Gespräch mit "Wann und Wo" ihrer Sorge Ausdruck.

(Martin Begle/Wann & Wo)

„Die Gefahr in Vorarlberg ist als gering einzuschätzen“, erklärt Wildbiologe Hubert Schatz, Leiter der Koordinationsgruppe Wolfsmanagement in Vorarlberg, gegenüber „Wann und Wo“. „Wölfe reißen bevorzugt Wildtiere und sind so oft kaum zu finden. Nutztiere sind leichter zu holen, was mitunter zu Problemen führen kann. Auch für Wanderer oder Haustiere ist Gefahr dann nicht mehr auszuschließen. Dennoch handelt es sich bei dem Wolfsriss Ende August um den bislang einzigen Vorfall des Jahres“, führt der Experte weiter aus. Dass sich derartige Vorfälle jedoch zukünftig häufen könnten, sei laut Schatz wahrscheinlich: „Die Wolfsbestände in Italien, Deutschland oder Polen haben zugenommen und die Tiere erschließen neue Lebensräume. Bisher sind es nur einzelne Tiere, aber wenn von Norden her mehr Bewegung hinein kommt, gibt es schon Grund zur Sorge. Dann könnten sich auch Wolfsrudel mit Jungen niederlassen und so zur Gefahr für Nutztiere, Haustiere, sogar Menschen und in weiterer Folge zum Problem für den Tourismus werden.“

Herdenschutz Daher gelte es, sich auf Herdenschutzmaßnahmen einzustellen, was speziell in Vorarlberg schwierig sei: „Schutzzäune sind in den Bergregionen kaum realisierbar. Herdenschutzhunde einzusetzen, geht auch nicht von Heute auf Morgen, weil sich die Tiere aneinander gewöhnen müssen. Außerdem könnte das zu problematischen Begegnungen mit Wanderern und deren Hunden führen“, erkärt Schatz. Der Wolf wird Vorarlberg noch weiter beschäftigen. W&W hat bei Vorarlberger Schafzüchtern nachgefragt, ob sie besorgt sind und welche Maßnahmen sie ergreifen müssen.

Alois Rinderer, Obmann Schafzuchtverband Vorarlberg:

„Die Bestätigung, dass es sich bei dem Schafsriss Ende August um einen Wolf gehandelt hat, ist für uns nichts Neues. Wir müssen ständig mit so etwas rechnen, weil es in gewissen Gebieten so gut wie unmöglich ist, die Schafe oder Ziegen vor solchen Angriffen zu schützen. Wir wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder ein Wolf zuschlägt. Daher verstehe ich auch nicht, dass Tierschützer einseitig Schutz des Wolfes verlangen, ohne Rücksicht auf Weidetiere.“

Andreas Lingenhel, Schafzüchter Doren:

„Einzelne, durchreisende Tiere sind nicht das große Problem, aber wenn sich Rudel in Vorarlberg ansiedeln, könnte es schon kritisch werden. Grundsätzlich ist der Wolf in unseren Regionen aber heimisch, darum sollte man nicht gleich jeden erschießen. Ich bin mit meinen Schafen zwar nicht in jenen Höhenregionen unterwegs, wo sich bei uns Wölfe aufhalten könnten, trotzdem ergreife ich entsprechende Schutzmaßnahmen. Darum sind meine Tiere auch nur untertags auf der Weide und werden am Abend immer in den Stall gebracht.“

Bernd Bechter, Schafzüchter Schwarzach:

„Der Wolf hat hier nichts verloren. Das dürfen wir nicht aufkommen lassen und ich bin nicht der einzige, der so denkt. Wie so oft in Vorarlberg muss scheinbar erst etwas Schlimmes passieren, bei dem Kühe oder gar Personen zu Schaden kommen, damit endlich Maßnahmen ergriffen werden. Noch sind es Einzelfälle, aber wir machen uns große Sorgen. Ein Wolf kann eine ganze Herde in Panik versetzen, die bei schlechter Sicht auch über einen Hang stürzen kann. Um die Alpwirtschaft zu erhalten, braucht es dringend Maßnahmen!“

3 Fragen an Josef Moosbrugger, Präsident Landwirtschaftskammer Österreich Wie groß ist die Gefahr für Weidetiere in Vorarlberg?

„Der Wolf stellt nicht nur für die Alp- und Weidewirtschaft, sondern auch für den Tourismus und die Biodiversität eine Gefahr dar. Werden die Alpen nämlich nicht mehr beweidet/bestoßen, kommt es zu einer Verbuschung und die natürliche Vielfalt geht nachweislich zurück.“

Welche Maßnahmen braucht es zum Schutz der Nutztierhaltung?

„In Europa ist mit bis zu 30.000 Wölfen längst ein günstiger Erhaltungszustand dieser Art erreicht. Daher ist es jetzt primär wichtig, die geltende Rechtslage so auszulegen, dass Vergrämungsaktionen und gezielte Entnahmen von Problemwölfen auch möglich werden.“

Was ist „umfassendes Wolfsmanagement“?

„Ein flächendeckender Herdenschutz auf den Alpweiden ist unmöglich. Daher zählt zum Wolfsmanagement auch eine geeignete wildökologische Raumplanung. Wir müssen klar wolfsfreie Lebensräume festlegen.“