Wolfsburg stürzte Gladbach mit Schlager-Tor von Ligaspitze

Der VfL Wolfsburg hat Borussia Mönchengladbach in der deutschen Fußball-Bundesliga von der Tabellenspitze gestoßen. Das Team von Trainer Oliver Glasner setzte sich am Sonntag auch dank eines Tores von ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager zu Hause mit 2:1 (1:1) durch. Die vom früheren Salzburg-Coach Marco Rose betreuten Gladbacher rutschten zwei Punkte hinter RB Leipzig auf Platz zwei ab.

Schlager erzielte bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Liga nach seinem überstandenen Knöchelbruch sein erstes Pflichtspieltor für die Wolfsburger. Der Mittelfeldmann traf nach Zuspiel von Jerome Roussillon, der zuvor an der Strafraumgrenze Stefan Lainer düpiert hatte, mit links zum 1:0 ins kurze Kreuzeck (13.). Der Treffer war allerdings nicht frei von Diskussionen. Der Ex-LASK-Stürmer Joao Victor stand knapp im Abseits und irritierte Gladbach-Keeper Yann Sommer, der Videoschiedsrichter schritt aber nicht ein.

Breel Embolo glich für Mönchengladbach aus (15.), im Finish schlug Wolfsburg durch Maximilian Arnold aber noch einmal zu (91.). Das Glasner-Team verbesserte sich auf den achten Tabellenplatz. Gladbach verlor in einer hart geführten Partie nicht nur die Tabellenführung, sondern auch Lainer. Der Salzburger musste zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben. Die Borussia hatte unter der Woche durch eine 1:2-Heimniederlage gegen Istanbul Basaksehir bereits den Aufstieg in der Europa League verspielt.