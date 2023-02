Wolfsberg kämpft gegen Rapid Wien um das Halbfinale

Die Kärntner wollen zum dritten Mal in Folge die Vorschlussrunde im ÖFB Pokal schaffen.

Am Wochenende ( 3. bis 5. Februar ) kommt der heimische Klubfußball mit dem Viertelfinale des ÖFB Cups wieder in die Gänge. Für acht Teams bedeutet der Kampf um den Einzug ins Halbfinale das erste Pflichtspiel des Jahres 2023. Der Startschuss fällt am Freitag (18:00 Uhr) in der Wolfsberger Lavanttal-Arena. Dort matcht sich der RZ WAC mit dem SK Rapid Wien um den Aufstieg. In der Saison 2018/19 kam es schon im ÖFB Cup-Achtelfinale zur Begegnung, wo sich die Hütteldorfer 3:0 durchsetzten. Die jüngsten zwei direkten Duelle in der Bundesliga gingen beide an die Kärntner. Dazu schaffte es der WAC die letzten zwei Jahre immer bis ins Cup-Halbfinale.

VAR

Im UNIQA ÖFB Cup kommt in dieser Saison bei allen Viertelfinalspielen der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Die Position wird in den jeweiligen Begegnungen­ durch Manuel Schüttengruber, Gerhard Grobelnik, Walter Altmann bzw. Sebastian Gishamer besetzt. Der Ablauf im Stadion sowie die technische Umsetzung erfolgt wie aus der Bundesliga bekannt.



Prämien

Im Viertelfinale beträgt die Prämie für den Heimverein 20.000 Euro, der Auswärtsverein erhält 34.000 Euro.



Fair-Play-Wertung

Ab dem Viertelfinale werden wieder Punkte in der von STIEGL-Brauerei Salzburg präsentierten Fair-Play-Wertung vergeben. In die Bewertung, die von den ÖFB Venue Direktoren vorgenommen wird, fließen u.a. das Verhalten der Spieler, Fans und Funktionäre ein. Der Betrag von 10.000 Euro wird zweckgebunden für Aktionen und Projekte im Bereich Fairplay und Anti-Rassismus an den siegreichen Verein am Ende der heurigen Cup-Saison ausgeschüttet. Letztes Jahr ging die Fair-Play-Wertung an den WAC.



Alle Viertelfinal-Spiele im Überblick:



RZ WAC vs. SK Rapid Wien

Freitag, 3.2. 2023, 18:00 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg

SR Stefan Ebner, VAR Manuel Schüttengruber



RB Salzburg vs. SK Sturm Graz

Freitag, 3.2. 2023, 20:45 Uhr, Red Bull Arena Salzburg

SR Julian Weinberger, VAR Gerhard Grobelnik



Wiener Sport-Club vs. SV Ried

Samstag, 4.2. 2023, 18:00 Uhr, Wiener Sport-Club Platz

SR Alan Kijas, VAR Walter Altmann