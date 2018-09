Wolfgang Tillmans mit Goslarer Kaiserring 2018 ausgezeichnet

Der Fotokünstler Wolfgang Tillmans hat den Kaiserring 2018 der Stadt Goslar erhalten. Der 50-Jährige nahm die Auszeichnung, die als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst gilt, am Samstag während einer Sondersitzung des Stadtrats in der historischen Kaiserpfalz entgegen. Tillmans lebt und arbeitet in London und Berlin.

Wolfgang Tillmans gehöre angesichts seines dichten, vielschichtigen Lebenswerks zu den bedeutendsten Fotografen unserer Zeit, begründete die Jury ihre Entscheidung. Bekannt wurde Tillmans in den frühen 90er-Jahren mit Fotografien aus der Jugend- und Popkultur. Zuletzt erkundete er laut Jury auch die Möglichkeiten, mit künstlerischen Mitteln politisch und gesellschaftlich wirksam zu werden, etwa durch Plakatkampagnen oder Internetaktionen. Seine Werke wurden bereits in vielen internationalen Ausstellungen gezeigt.

Der undotierte Kaiserring, der an den im Jahr 1050 in Goslar geborenen Kaiser Heinrich IV. erinnert, wird seit 1975 jährlich vergeben. Mit ihm werden bildende Künstlerinnen und Künstler für ihre Verdienste um die zeitgenössische Kunst gewürdigt. Frühere Preisträger sind unter anderem Max Ernst, Joseph Beuys, Christo, Jenny Holzer, Jörg Immendorf sowie zuletzt Jimmie Durham und Isa Genzken.