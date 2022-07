Wolfgang Berchtold präsentiert Götzner Heimatbuch

Am Mittwoch, 13. Juli gibt es noch einmal die Möglichkeit den neuen Ergänzungsband des Götzner Heimatbuchs kennenzulernen.

Basierend auf den Annalen von Ulrich Dünser, hat sich Wolfgang Berchtold der Geschichte der Markgemeinde Götzis in den Jahren 1889 bis 1914 gewidmet. Nach intensiver Arbeit erschien nun der nächste Band der Götzner Heimatbücher mit dem Titel “Götzis von 1889 bis 1914“. Alle, die sich über das Buch informieren möchten, sind herzlichst zur zweiten Präsentation des neuen Götzis-Buches am Mittwoch, 13. Juli, um 20 Uhr, im Hotel am Garnmarkt eingeladen. Gemeindearchivar Thomas Kirisits wird das Buch präsentieren, Wolfgang Berchtold geht auf den Inhalt ein. Der Abend wird musikalisch von Sebastian Berchtold umrahmt. Das Buch kann an diesem Abend erworben werden.