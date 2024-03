Wolff würde Verstappen "liebend gern" unter Vertrag nehmen

Formel-1-Star Max Verstappen besitzt beim Weltmeisterteam Red Bull Racing einen Vertrag bis 2028. Die jüngsten Turbulenzen auf der Führungsebene des österreichisch-britischen Rennstalls lassen einen vorzeitigen Abgang des Niederländers aber nicht mehr denkunmöglich erscheinen. "Ich würde ihn liebend gern haben", sagte nun Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem souveränen Sieg von Verstappen in Jeddah.

Der Wiener Langzeitteamchef deutete an, dass es keine Eile gibt, die Fahreraufstellung für 2025 zu benennen. "Zuerst müssen wir unser Auto in Ordnung bringen." Das schulde man den aktuellen Fahrern Hamilton und George Russell, meinte Wolff. Red Bulls Star-Designer Adrian Newey soll indes intensiv von Ferrari umworben werden.

"Ich sehe keinen Grund, warum irgendwer dieses Team verlassen sollte", konterte RB-Teamchef Christian Horner. Der überwältigende Erfolg der vergangenen Jahre sei dafür das beste Argument, glaubt er. Verstappen hat 19 der vergangenen 20 Grand Prix gewonnen und dürfte auf dem Weg zum vierten Titel in Serie nicht aufzuhalten sein. Adjutant Sergio Pérez sicherte in Saudi-Arabien vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc den zweiten Doppelerfolg für Red Bull im zweiten Saisonrennen.

Die in Jeddah unablässig vorgetragene Forderung von Horner nach einem Schlussstrich in der Affäre blieb vergebens. "Ich denke, dafür ist es nun ein bisschen zu spät. Wenn es das ist, was er will, fein. Aber ich denke nicht, dass das möglich ist", übermittelte Verstappens Vater Jos via "Daily Mail" und legte Horner erneut einen Rücktritt nahe: "Ich habe bereits gesagt, dass es Probleme gibt, wenn er bleibt."