Wolff-Ermittlungen für Ferrari-Teamchef "ziemlich peinlich"

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat die schnell wieder eingestellten Ermittlungen in der Formel 1 wegen angeblichen Geheimnisverrats gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und dessen Frau Susie scharf kritisiert. "Ich denke, diese Geschichte ist ziemlich peinlich für unseren Sport", verlautete der 55-jährige Franzose übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei einer Veranstaltung in Maranello.

"Die Geschichte begann mit einem Artikel in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob Zeitung das richtige Wort ist. In dieser Situation, wenn man über eine Person spricht, muss man aufpassen, was man sagt." Der Motorsport-Weltverband (FIA) hatte Anfang Dezember die Prüfung von Medienberichten angekündigt, denen zufolge einem Formel-1-Teamchef von einem Mitarbeiter des Rechteinhabers vertrauliche Informationen zugespielt worden seien.