Wolf soll in Polen Kinder angegriffen und verletzt haben

Ein Wolf soll in Südostpolen zwei Kinder attackiert und verletzt haben. Polizeiangaben zufolge wurde das Tier, bei dem es sich um einen Wolf handeln soll, von einem Jäger erschossen. Ergebnisse einer DNA-Untersuchung, die Aufschluss über Art und Herkunft des Tieres geben sollten, standen am Donnerstag noch aus.

Behördenangaben zufolge griff das Tier die Kinder am Dienstagabend in zwei aufeinanderfolgenden Attacken in der Gebirgslandschaft Bieszczady an, die an die Slowakei und die Ukraine grenzt. Erst wurde ein acht Jahre altes Mädchen, dann nur zwei Kilometer weiter ein zehn Jahre alter Bub verletzt. Beide Kinder kamen zeitweilig ins Krankenhaus, wurden inzwischen aber wieder entlassen.