Wolf bei Verkehrsunfall in Villach getötet

In Villach ist in der Nacht auf Montag ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Mitarbeiter des Magistrats fanden das Tier gegen 7.00 Uhr, hieß es seitens der Polizei. Es dürfte sich um einen Fall von Fahrerflucht handeln, eine Überprüfung läuft noch. Der Wolfsbeauftragte des Landes, Roman Kirnbauer, hat das Tier untersucht, geröntgt und DNA-Proben genommen. Er bestätigte gegenüber der APA Meldungen, wonach es sich tatsächlich um einen Wolf handelt.

Der junge Rüde könnte schon öfter gesichtet worden sei. Kirnbauer: "Wir haben viele Sichtungen im Stadtgebiet und hatten auch schon einige Vergrämungen dort." Ob das konkrete Tier bereits auffällig geworden ist, könne er aber nicht sagen. Die Auswertung der Gewebeproben werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach den Röntgenaufnahmen sei jedenfalls klar, dass das Tier, das massive Verletzungen am Kopf und an den Hinterläufen erlitten hatte, einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen war. Projektile oder Splitter seien auf den Röntgenaufnahmen nicht zu sehen gewesen.