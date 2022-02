Wohnpreise zum Jahresende 2021 um 12,6 Prozent gestiegen

Im vierten Quartal 2021 haben sich die Wohnimmobilien im Jahresvergleich um 12,6 Prozent verteuert. "Der OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien in Österreich verzeichnete den stärksten Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1989 und erreichte im vierten Quartal 2021 einen Stand von 29,8 Prozent − 7,6 Prozentpunkte über dem Wert des Vorquartals", teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Mittwoch mit.

In Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) stiegen die Immopreise demnach noch schneller an als in der EU insgesamt. "Die Entwicklungen in den Wohnimmobilienmärkten geben in einigen CESEE-Ländern Anlass zur Sorge betreffend der Stabilität der dortigen Finanzmärkte", schreibt dazu die Nationalbank in einer Aussendung.