Wohnout wird neuer Leiter des Österreichischen Staatsarchivs

Der Historiker Helmut Wohnout ist ab 1. November neuer Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs. Das gab das Bundeskanzleramt am Mittwoch bekannt. Er folgt damit auf Wolfgang Maderthaner, der im Frühjahr in Pension gegangen war.

Wohnout, 1964 geboren, studierte Geschichte an der Universität Wien und der Georgetown University in Washington und promovierte 1991. Wohnout war Klubsekretär des ÖVP-Parlamentsklubs und im Jahr 2007 provisorischer Leiter der Kunstsektion im Bundeskanzleramt. Als Historiker hat der Träger des Böhlau-Preises 1994 eine Vielzahl von Publikationen zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts herausgegeben, darunter "Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert", "Regierungsdiktatur oder Ständeparlament?", "Das österreichische Hospiz in Jerusalem" sowie das Jahrbuch des Karl von Vogelsang-Instituts zur Erforschung der Geschichte der christlichen Demokratie in Österreich "Demokratie und Geschichte".