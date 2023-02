Wohnkredit-Lockerungen für RLB-NÖ-Wien-Chef "unbefriedigend"

Für den Generaldirektor der Raiffeisen Holding und der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien), Michael Höllerer, sind die vom Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) vorgeschlagenen Lockerungen für die Wohnkreditvergaberegeln "absolut unbefriedigend". Die Grundintention der Verordnung sei zwar nachvollziehbar, eine solche Regulierung lebe allerdings vom "Zeitpunkt und von der Ausgestaltung", sagte Höllerer am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten.

"Ich glaube, dass die Verordnung in Wahrheit die Tätigkeit eines Bankmanagers bzw. eines Geschäftsleiters eigentlich besachwaltet", so Höllerer. Die Banken wüssten sehr wohl und könnten anhand der Risikokosten auch beweisen, dass ihre Vergabekriterien und die Qualität der Wohnkredit-Vergabe "absolut in Ordnung sind". Gepaart mit der Zinswende im vergangenen Jahr schiebe die KIM-VO aber nun einen Riegel für mögliche Kredite vor, die man sonst trotz der Zinsanpassungen hätte abschließen können. "Kurz gesagt, es braucht keine KIM-Verordnung", so Höllerer. "Hätte man sie vor drei Jahren gemacht, dann wäre es wahrscheinlich nachvollziehbarer gewesen".