Wohnkosten für 22 Prozent große Herausforderung

Für 22 Prozent der Bevölkerung sind die Wohnkosten eine große finanzielle Herausforderung - der Wert liegt um vier Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Das zeigt die von der Statistik Austria durchgeführte Erhebung "So geht's uns heute" zu sozialen Krisenfolgen im zweiten Quartal 2023. Hingegen gaben im Vergleich zum Vorjahr weniger Personen an, ihr Einkommen habe sich verringert. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sieht trotz hoher Inflation eine Entspannung der Lage.

Meinten im zweiten Quartal 2022 noch 37 Prozent, ihr Einkommen habe sich in den letzten zwölf Monaten verringert, sind es nun 32 Prozent der insgesamt 3.300 Befragten zwischen 18 und 74 Jahren an. Das sei ein Trend, der sich fortsetze, kommentierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Pressemitteilung. Als Hauptgrund für Einkommensverluste wird nach wie vor die Inflation ausgemacht. Gleichzeitig berichteten 23 Prozent von einem Anstieg ihres Haushaltseinkommens in den letzten zwölf Monaten.