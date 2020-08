Fünfstöckiges Wohnhaus in Maha stürzte ein

Wohnhaus-Einsturz in Indien: Mindestens 70 Menschen vermisst

Beim Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Indien sind nach Polizeiangaben vermutlich mehr als 70 Menschen verschüttet worden. 15 Menschen seien verletzt aus den Trümmern gerettet worden, erklärte die Polizei in der Stadt Mahad südlich von Mumbai am Montag. 70 weitere Bewohner würden unter den Schuttmassen vermutet. Rettungsteams mit Spürhunden suchten nach Überlebenden.

Der Grund für den Einsturz des Hauses mit 47 Wohnungen war zunächst unklar. In Indien kommt es in der Monsun-Saison von Juni bis September aber immer wieder zu derartigen Unglücken, weil die Dächer und marode Gebäude den Regenmassen nicht standhalten.