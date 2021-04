Wohnen für Jung und Alt in Hohenems

Das gemeinsame Bauobjekt der Wohnbauselbsthilfe und der Raiffeisen Immobilien an der Diepoldsauer Straße wird barrierefrei, pflegegerecht und gut betreubar ausgebaut – die Fertigstellung ist im Dezember 2021 geplant.

Die Hälfte von insgesamt 40 Wohnungen in dieser dreiteiligen Wohnanlage werden im Rahmen der Vorarlberger Wohnungsvergaberichtlinien an ältere Menschen mit einem Betreuungsbedarf vergeben. Die zentrale Lage samt fußläufiger Erreichbarkeit des Stadtzentrums zu verschiedenen Dienstleistungen und Geschäften sowie die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln, sind die besonderen Vorzüge dieses Standorts.

„Mit diesem schönen Projekt schaffen wir ein wichtiges zusätzliches Angebot an betreutem Wohnen für alle Alters- und Einkommensschichten. Was mich besonders freut, ist, dass wir damit mitten in der Stadt sind, wo fußläufig alles gut erreichbar ist und betreuungsbedürftige Menschen direkt am Stadtleben teilhaben können. Mit unserem neuen Pflegestützpunkt bieten wir auch direkte Hilfe und Unterstützung vor Ort an. Wir geben damit auch eine Antwort auf den demografischen Wandel und die Herausforderungen einer ‚alternden Gesellschaft‘“, ist Bürgermeister Dieter Egger überzeugt von diesem gelungenen Mehrgenerationenwohnen.