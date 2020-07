Wohnanlage erfolgreich verhindert

Bauträger muss nach Rechtsstreit auf 4000-Quadratmeter-Grundstück verzichten. Ohne Zufahrt kein Bau, Anrainer siegten.

Die Details rund um das knapp 4000 Quadratmeter große Grundstück in der Unterländer 1000-Seelengemeinde sind kompliziert. Doch vereinfacht ging es bei der 550.000-Euro-Streitwert-Klage um die Frage, ob der Eigentümer sein Grundstück an einen interessierten Bauträger verkaufen kann. Der Interessent hätte darauf eine Anlage mit acht Wohneinheiten errichtet. Der Kaufvertrag wurde unterzeichnet und es fand auch schon die Bauverhandlung – mit Bauträger als Bauwerber – statt. Nach kostspieligen Planungen wurden die Wohnungen bereits zum Kauf angeboten. Doch das alles macht nur Sinn, wenn die künftigen Bewohner auch zufahren können. Und genau das war der springende Punkt. Das Gericht bestätigte zwar in beiden Instanzen ein Geh- und Fahrrecht, allerdings nur zu landwirtschaftlichen Zwecken und zur privaten Nutzung des bereits bestehenden Einfamilienhauses. Somit keine Wohnanlage.