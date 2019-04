Wohlfühlen ab dem ersten Arbeitstag

Dank Werksbus, umfangreicher Einschulung, MitarbeiterInnen- Events und täglich wechselnden Menüs in der Kantine ist man bei Meusburger vom ersten Tag an gut aufgehoben.

Bei Meusburger läuft die Geschichte des ersten Arbeitstages ruhiger ab: Nach dem Klingeln des Weckers kann entspannt gefrühstückt werden – entspannt vor allem deshalb, weil man sich dank der über 40 Werksbusse nicht überlegen muss, wie man zur Arbeit kommt. Diese bringen die MitarbeiterInnen täglich nach Wolfurt und wieder nach Hause. Zudem ist der Hauptsitz von Meusburger auch mit Bus und Bahn problemlos erreichbar und liegt direkt am dichten Radwegnetz Vorarlbergs. Aufgrund von E-Bike- Ladestationen ist zudem sichergestellt, dass E-Bike-Fahrer auch für den Nachhauseweg volle Akkus haben. Kulinarisch gut versorgt Entspannt aber auch, weil es dank der Firmenkantine täglich die Möglichkeit zur einfachen Jausenbestellung aus einem großen Sortiment und zur Auswahl von drei verschiedenen Mittagsmenüs plus frisches Salatbuffet gibt – so fällt am Vorabend zu Hause die Frage nach dem Mittagessen für den nächsten Tag weg. Für die Stärkung zwischendurch gibt es zudem frisches Obst und Kaffee für alle MitarbeiterInnen zur freien Verfügung.