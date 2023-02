Wochenmarkt ab 2. März 2023 auf dem Kirchplatz

Der Wochenmarkt ist ein fester Bestandteil des Stadtlebens. Er erfreut sich größter Beliebtheit und bietet den Besuchern eine Vielzahl von frischen und regionalen Produkten.

Im Frühling wird das Marktangebot traditionsgemäß wieder erweitert und ein größeres Sortiment an regionalen Frischwaren kann hier gekauft werden. Aufgrund der Baustellen rund um den Schlossplatz finden in diesem Jahr die Marktstände am Schlossplatz nicht ausreichend Platz. Aus diesem Grund wird der Wochenmarkt vorerst auf den Kirchplatz umziehen. Die Marktfahrer freuen sich, Sie ab 2. März 2023 am Kirchplatz begrüßen zu dürfen.