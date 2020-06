Wochenende bringt nochmal Regen

Während am Donnerstagmittag noch die Sonne scheint, bringen die kommenden Tage wieder Regen mit sich.

Ähnlich geht es dann auch am Freitag weiter. Die Wolkendecke soll aber am Vormittag stellenweise aufbrechen und die Sonne durchlassen. Vorhersagen prophezeien einen Mix aus Sonne, Haufenwolken und Schauern, vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen. Das Thermometer zeigt am Freitag bis zu 22 Grad an.