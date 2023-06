Wo Tradition auf Innovation trifft

Seit 1903 ist der Traditionsjuwelier PRÄG in Dornbirn die Verbindung von zeitloser Eleganz und modernen Visionen. Er ist die die Top-Adresse für hochwertige Uhren, exklusiven Schmuck und Optik im Vierländer-eck.

PRÄG hat sich erfolgreich auf dem Markt für zeitgemäßen und qualitätsbewussten Luxus positioniert und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Mit exzellenter Beratung und erstklassigem Service, inklusive eineshauseigenen Uhrmacherateliers, bietet PRÄG seinen Kunden ein unvergleichliches Erlebnis. Kein anderer Juwelier kann eine derart facettenreiche, internationale Auswahl an exklusiven Schmuckstücken und edlen Zeitmessern präsentieren.

Anna-Lena, 29 Jahre jung, gelernte Diamantengutachterin und Gemmologin, legt Wert auf Innovation und verliert dabei jedoch nie die traditionellen Werte des renommierten Dornbirner Unternehmens aus den Augen. So ist der Traditionsjuwelier auch nach 120 Jahren noch familiär, authentisch und beweist, dass Tradition und Moderne miteinander verschmelzen können. Anna-Lena ist stolz, die Familiengeschichte weiterzuschreiben.

Mut zu Neuem

Next Level bedeutet für sie alle unternehmerischen Aktivitäten auf höchstem Qualitätsniveau und mit einer großen Herzlichkeit umzusetzen, mit exklusiven Marken im Portfolio und neuen Konzepten neue Wege zu bestreiten, die Region zu bereichern und ein ganz besonderes und exklusives PRÄG-Erlebnis in herzlicher Atmosphäre zu schaffen. Ihre Stärke: Anna-Lena denkt langfristig und nachhaltig. An erster Stelle stehen Werte, Überzeugungen und Lebensentscheidungen.