Wo Kundenberatung und Reparatur gelebt wird

Im ehemaligen Stickerei-Gebäude in der Hofsteigstraße 21 befindet sich seit dem 1. Jänner das Elektrofachgeschäft EP:Scheucher.

Seit der Gründung im Jahre 1996 durch Gerhard Scheucher hat das Elektrofachgeschäft seinen Platz in Lustenau. 2016 hat sein Sohn Michael sich dazu entschlossen, ins Geschäft mit einzusteigen und ist inzwischen auch der Geschäftsinhaber von EP:Scheucher. Als gelernter Elektrotechniker bietet er im Geschäft ein Vollsortiment an Haushaltsgeräten wie Küchengeräte, Kaffeemaschinen, TV-Geräte, Radios, Beleuchtungstechnik sowie sämtliches Zubehör an. Der Unternehmer wird von seiner Frau und einem Mitarbeiter unterstützt. In den neuen Räumlichkeiten wurden die Öffnungszeiten etwas angepasst. Das Geschäft hat nun immer am Montag, Dienstag und Freitag von 8 – 12 Uhr und von 14 – 18 Uhr geöffnet.