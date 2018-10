Wo Herausforderungen inspirieren

Bei Omicron ist man überzeugt: Die beste Arbeitsumgebung fördert die Zufriedenheit und hilft dabei, Herausforderungen zu meistern.

Das bestätigt auch Nadja Lenz aus dem Human Resources-Team.

Was zeichnet Sie als Top-Arbeitgeber in Vorarlberg aus?

Da spielen sicherlich viele Faktoren eine Rolle: Zunächst einmal ist bei uns bereits in der Unternehmensvision verankert, dass wir ein bestmöglicher Arbeitgeber sein möchten. Dazu gehört vieles, aber ich denke am wichtigsten ist, dass die Mitarbeiter(innen) eigenverantwortlich an interessanten Aufgaben arbeiten. Dadurch macht die Arbeit mehr Freude, weil man seine eigenen Ideen einbringen und verwirklichen kann. Wenn man selbst für einen Bereich verantwortlich ist und selbst Entscheidungen treffen kann, ist man einfach viel zufriedener und zielorientierter. Natürlich muss auch das Arbeitsumfeld passen. Wir streben eine sehr offene Unternehmenskultur an, ein Miteinander, in dem jeder dem anderen hilft und man nicht denkt „da bin ich nicht zuständig“. Benefits, die das Leben erleichtern, runden das Paket ab: Von der Kantine bis hin zum Rückentraining nach der Arbeit oder den gemeinsamen Feiern und Veranstaltungen. Das Ganze ist aber nur möglich, wenn wir erfolgreich sind in dem was wir tun. Und wir wissen, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn unsere Mitarbeiter(innen) gerne bei uns arbeiten.

Work-Life-Balance spielt also auch eine wichtige Rolle?

Bereits unserem Firmengründer Rainer Aberer war es wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Dazu gehört für uns auch, dass wir auf die Bedürfnisse eingehen, zum Beispiel auf die aktuelle Lebensphase. Bei uns haben bereits zahlreiche Väter ihren Anspruch auf Elternkarenz wahrgenommen, das ist schon lange keine Ausnahme mehr. Work-Life-Balance ist natürlich extrem wichtig, denn wenn jemand überlastet ist, leidet natürlich auch die Qualität. Uns ist es wichtig, dass Mitarbeiter(innen) sich bewusst Zeit für Familie, Freunde und Hobbys nehmen und dafür während der Arbeitszeit konzentriert und mit den Gedanken ganz bei der Sache sein können. Der wichtigste Punkt ist hier sicher die sehr flexible Arbeitszeiteinteilung. Wieso zum Beispiel vorschreiben, wann man morgens anfangen soll, wenn jemand vielleicht ab Mittag viel produktiver ist? Wir haben standardmäßig also keine Kernarbeitszeit, sondern jeder kann seinen Arbeitstag selbst einteilen. In dieser Hinsicht ist auch das Thema Eigenverantwortung wichtig – die Flexibilität ist keine Einbahnstraße, am Ende des Tages muss die Arbeit gemacht sein und auch die Zusammenarbeit im Team muss funktionieren. Solange das gewährleistet ist, gibt es viel Flexibilität.

Welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten Sie an?

Wir bieten eine Vielzahl an Trainings an. Das reicht von technischen Trainings, Sprachtrainings (auch Deutsch für Mitarbeiter(innen), die aus dem Ausland zugezogen sind) über Führungskräfte-Trainings bis hin zu Social Skills- & Persönlichkeitstrainings. Wir unterstützen auch Mitarbeiter(innen), die ein Studium anfangen, indem sie ihr Stundenausmaß reduzieren können.

Aus- und Weiterbildung fangen aber schon früher an: Wir arbeiten eng mit Schulen und Universitäten/Fachhochschulen zusammen. Neben den klassischen Exkursionen bieten wir zum Beispiel auch technische Laborübungen für die HTL, eine Vorlesungs- und Übungswoche in Zusammenarbeit mit technischen Universitäten, Praktika oder Diplomarbeitskooperationen an. Zudem gibt es für das Studium Elektrotechnik Dual jährlich mindestens zwei Stellen.

Wie stärken Sie als international agierender Konzern den Teamgeist?

Wir haben 24 Niederlassungen auf der ganzen Welt und auch hier in Klaus Teammitglieder aus knapp 30 Nationen. Daher ist Englisch unsere Firmensprache, was den Austausch schon mal erleichtert. Unsere Standorte sind alle mit Videokonferenzsystemen bestens ausgestattet, sodass eine engere Zusammenarbeit und regelmäßige Meetings auch über die Distanz möglich sind. Verschiedene Bereiche und Standorte organisieren auch regelmäßig Veranstaltungen zum Austausch von Neuigkeiten, zu denen man sich auch von einem anderen Land aus zuschalten kann.