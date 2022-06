Wo die Geschichten zu Hause sind

Die Buch am Bach ist in der Feldkircher AK-Bibliothek zu Gast.

Lesen ist ein großes Abenteuer! Und es eröffnet den einzigen Weg, sich in unserer vielfältigen, bunten Welt zurechtzufinden. Die AK Vorarlberg bietet selber in zwei Bibliotheken Bücher, Zeitschriften, DVDs, Spiele und vieles mehr. Am Freitag, 24. Juni 2022, ist die Buch am Bach in der Feldkircher AK-Bibliothek zu Gast.

„Wir können gar nicht früh genug damit anfangen, den Kindern die Welt der Bücher nahezubringen“, unterstreicht AK-Präsident Hubert Hämmerle. Denn wer nicht lesen kann, der scheitert auch am Computer, „der wird in unserer modernen Informationsgesellschaft verloren gehen.“

Neue Identität und Welten

Also hinsetzen und Wörter büffeln? Aber nein! Lesen macht vor allem zunächst einmal Spaß. Alles ist erlaubt: „Da kann man in eine andere Identität schlüpfen“, schwärmt Lisbeth Postl, Leiterin der beiden AK-Bibliotheken in Feldkirch und Bludenz. „Unbekannte Welten warten darauf erforscht zu werden.“ Leserinnen und Leser finden neue Freude und sammeln Seite um Seite Erfahrungen. Am Freitag, 24. Juni, etwa begleiten sie Nina. Die Autorin Ruth Anne Byrne hat sich den Teenager ausgedacht. Nina sitzt im Rollstuhl, seit sie vom Pferd gefallen ist. Sie kommt ganz gut zurecht, wenn man einmal von den mitleidigen Blicken der Passanten und all den Hindernissen im Alltag absieht. Und von Fabian und Max. Die gehen in dieselbe Klasse und machen ihr ordentlich das Leben schwer. Doch eines Tages entdeckt sie, dass Fabian ohne seine Clique eigentlich ganz nett ist. Bahnt sich da eine Freundschaft an?