Wo der Osterhase shoppen geht

„Alle Vögel sind schon da ...“ – im Vinomna Center macht das Einkaufen im Frühling besonders viel Spaß.

Ein blumiger Duft empfängt einem gleich im Erdgeschoss: frühlingshafte Düfte, Pflegeprodukte und weiteres aus der Kosmetik-Ecke gibt es im Müller Beauty Store. Oder wie wäre es mit einem Blüten-Wohlfühlbad aus dem BIPA Drogeriemarkt? Geschenkideen in Hülle und Fülle findet man auch bei Hartlauer – Foto, Handy, Computer, Optik und Hörgeräte finden alle Platz im Osternest. Wer nicht nur auf der Pirsch nach Ostergeschenken ist, findet bei Kettner alles rund um die Jagd- u. Outdoorausrüstung sowie Trachtenmode in den aktuellen Frühlingsfarben.

Frühlingsgefühle zum Anziehen gibt es auch bei Lehninger Sport-Mode wo Fashion Victims sich mit den neuesten Trends kleiner Modemanufakturen und internationaler Designerlabels eindecken können. Casual-sportive Looks für die wärmere Jahreszeit gibt es hingegen bei CECIL und Street One. Als Vorarlberger Spezialist für Schuhmode, Handtaschen und Accessoires sorgt Rosenberger für den schnellen Schritt Richtung Sommer. Ab sofort auch mit einem eigenen Geschäft für Kinder – Rosenberger Kids. Das Leichte und Edle für Untendrunter gibt es bei Palmers. Und das für Obendrauf in Form der perfekten Frühlingsfrisur oder eines Styling-Gutscheins bei Velly-Coiffure oder Caros Hairshop.