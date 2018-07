WM-Schauen auf dem Marktplatz

Die Fußball-WM in Rußland geht langsam in die entscheidende Phase – ab dem kommenden Freitag werden dazu alle Spiele live auf dem Dornbirner Marktplatz übertragen.

Dornbirn Wie schon bei den Fußball-Großereignissen in der Vergangenheit verwandelt sich der Dornbirner Marktplatz auch in diesem Jahr wieder zu einem Fußballstadion. Auf einer hochauflösenden LED-Wand mit rund 24 Quadratmeter Fläche, kommen alle Fußballfans auf Ihre Kosten und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bis zum Finale am 15. Juli werden so alle Spiele bei freiem Eintritt live gezeigt. MIMA