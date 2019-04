WM-Leader Bottas holte Pole Position für 1000. Grand Prix

WM-Leader Valtteri Bottas hat am Samstag die Pole Position für den 1000. Formel-1-Grand-Prix erobert. Der Finne verwies seinen englischen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton im Qualifying auf dem Shanghai International Circuit um 23 Tausendstelsekunden auf Platz zwei. Dahinter folgten die Ferraris von Sebastian Vettel (GER/+0,301) und Charles Leclerc (MON/+0,318) auf den Rängen drei und vier.

Der Niederländer Max Verstappen (0,542) musste sich im Red Bull mit Platz fünf begnügen. In der WM führte Bottas, der zum siebenten Mal in seiner F1-Karriere von der besten Position in einen WM-Lauf startet, nach zwei Rennen einen Punkt vor Titelverteidiger Hamilton. Verstappen ist mit 17 Zählern Rückstand Dritter.