WM-Gold im Sprint Röiseland - ÖSV-Damen nicht in Top 15

Die norwegische Mitfavoritin Marte Olsbu Röiseland hat sich am Freitag in Antholz ihren ersten Biathlon-WM-Einzeltitel gesichert. Die Olympia-Zweite gewann bei schwierigen Windbedingungen den Sprint mit einer Strafrunde vor dem Überraschungsduo Susan Dunklee (USA) und Lucie Charvatova (CZE). Die ÖSV-Damen kamen nicht ins Spitzenfeld.

Lisa Hauser belegte mit einem Fehlschuss Rang 17. "Es war schwierig am Schießstand, läuferisch haben mir die letzten Pfefferkörner gefehlt. Aber für den Sprint passt es, das ist eine gute Ausgangsposition, jetzt muss ich es aber einmal nutzen", so Hauser, deren Rückstand für die Verfolgung am Sonntag fast eine Minute beträgt. Auf die Top fünf fehlen ihr 26 Sekunden.