WM: Frankreich nach 1:0 weiter auf Titelkurs

Dank eines Kopfball-Treffers von Samuel Umtiti zum 1:0-Sieg gegen Belgien steht Frankreich im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Der Gegner wird morgen im Duell zwischen Kroatien und England ermittelt.

Mit dem ersten Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien ging es bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in die alles entscheidende Phase. Aufgrund der zahlreichen namhaften Spieler auf beiden Seiten galt die Partie vor Beginn bei vielen Experten bereits als vorgezogenes Finale.

Im Spiel selbst gelang den Belgiern der bessere Start – vor allem Kapitän Hazard sorgte immer wieder für Gefahr im französischen Strafraum. Die beste Chance hatten die Belgier nach einem Eckball, als Frankreichs Schlussmann Lloris mit einer starken Parade einen Rückstand verhinderte. Die Franzosen benötigten ihrerseits rund eine halbe Stunde, um selbst besser in die Partie zu kommen. In der 39. Minute vergab Pavard die beste Möglichkeit als er alleine vor dem Tor den deutlich besser positionierten Griezmann übersah und an Courtois scheiterte . So ging es nach einer temporeichen ersten Halbzeit mit einem 0:0 in die Pause.