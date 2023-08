WM-Fahrkarte als Lohn für den österreichischen Meister

Der Rankweiler Alexander Bösch gewann den nationalen Titel der Zweispänner und löst Ticket für das Großereignis in Frankreich.

RANKWEIL. Der Reiterhof Stückler in St. Margarethen im Lavanttal in Kärnten war vor geraumer Zeit Austragungsort der Österreichischen Staatsmeisterschaften der Zweispänner Pferde. Ein guter Boden für den 29-jährigen Alexander Bösch aus Rankweil. Nach dem Einspänner-Staatsmeistertitel im vergangenen Jahr holt er sich mit Beifahrer Stefan Neurauter erstmals nun auch überlegen die Goldmedaille bei den Zweispännern. Nach einem gelungenen Auftakt legt Bösch am ersten Wettkampftag in der Teildisziplin Dressur mit seinen Pferden Bambucca (Besitzerin Viktoria Max-Theurer/Aut) und Daddy`s Sunshine (Besitzerin Vanessa Jäger/Sui) den Grundstein für den Titelgewinn. Der Rankweiler musste sich nur knapp dem Burgenländer David Hötsch geschlagen geben. In der Disziplin Marathon konnte Bösch mit seinen Pferden Bambucca und Finesse die äußerst starke Konkurrenz mit sieben Bestzeiten in allen Hindernissen klar distanzieren und setzte sich klar durch. Damit übernahm er mit großem Vorsprung die Zwischenführung in der Staatsmeisterschaftswertung vor dem finalen Kegelfahren zum Abschluss. Im anspruchsvollen Kegelparcours gelang es keinem Teilnehmer fehlerfrei zu bleiben. Mit nur einem Abwurf und der Bestzeit holt sich Bösch auch in dieser Disziplin den ersten Rang und sicherte sich somit den Staatsmeistertitel. Neben dem Staatsmeistertitel löst er somit auch das Ticket für die Weltmeisterschaften der Zweispänner dieses Jahres in Frankreich. Das Großereignis findet vom 27.September bis 1. Oktober im französischen Nationalgestüt Haras du Pin in der Normandie statt. Alexander Bösch mit Partner Stefan Neurauter wird dort mit dem Vizestaatsmeister Thomas Blumschein aus Oberösterreich und dem Teamkollegen Markus Fleischmann die österreichischen Farben vertreten. Besonders in der Nationenwertung hofft der Rankweiler zusammen mit den Sportlern aus Oberösterreich auf ein positives Abschneiden. VN-TK