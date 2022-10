Wlattnig statt Bachinger an Patientenanwälte-Spitze

Die Arbeitsgemeinschaft der PatientInnen- und Pflegeanwaltschaften (ARGE), der Zusammenschluss aller PatientenanwältInnen Österreichs, hat eine neue Sprecherin: Michaela Wlattnig, PatientInnen- und Pflegeombudsfrau der Steiermark, wurde einstimmig zum Nachfolger von Gerald Bachinger gewählt. Der niederösterreichische Patientenanwalt hat nicht mehr kandidiert. Er hat die ARGE der Patientenanwälte gegründet, aufgebaut und die Funktion des Sprechers 22 Jahre inne gehabt.

Es sei nun an der Zeit gewesen, die ARGE personell zu erneuern. Bachinger und sein Stellertreter Alexander Wolf haben daher ihre Funktionen zurückgelegt, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Birger Rudisch (Tirol) und Isabel Rippel-Schmidjell (Salzburg) wurden als neue StellvertreterInnen gewählt.