WKStA-Ermittlungen zu Commerzialbank gegen 30 Beschuldigte

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa Commerzialbank Mattersburg inzwischen gegen 30 Beschuldigte, darunter zehn Verbände, betreffend Geldflüsse. Mit Stand April wurden 330 Einvernahmen und 28 Hausdurchsuchungen durchgeführt, hieß es zur APA. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die kürzlich übernommenen Verfahren zu FMA-Chef Helmut Ettl und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wegen vermuteter Falschaussage im U-Ausschuss.

Die WKStA ermittelt gegen mittlerweile 20 Personen und zehn Verbände unter anderem wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs, Untreue, betrügerische Krida und Geldwäscherei. Seit Beginn der Ermittlungen wurden 28 Hausdurchsuchungen an Wohn- und Unternehmensadressen und 25 Sicherstellungen durchgeführt. Zu knapp 3.000 Konten erfolgten Kontenregisterabfragen bzw. Kontenöffnungen. 330 Beschuldigten- oder Zeugenvernehmungen gab es sowie Rechtshilfeersuchen an mehrere europäische Länder. Von rund 155 bisher bekannten Opfern schlossen sich 139 dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an.