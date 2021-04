WKÖ weist Kritik wegen Kontrollbericht scharf zurück

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat am Sonntag von einem internen Kontrollbericht ausgelöste Kritik scharf zurückgewiesen.

Die Kammer sieht darin "oppositionelle Anpatzerei" und "Skandalisierungsversuche der Grünen Wirtschaft und der UNOS", der NEOS in der Wirtschaftskammer. Der Bericht werde dem Kontrollausschuss vorgelegt, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer aller Fraktionen vertreten seien, es sei daher falsch, ihn als "Geheimbericht zu denunzieren".

"Aus dem Zusammenhang gerissene Beispiele"

"Völlig inakzeptabel" sei, dass einzelne "selektiv aus dem Zusammenhang gerissene" Beispiele aus dem Kontrollbericht "für eine undifferenzierte Anpatzerei der gesamten Wirtschaftskammerorganisation benutzt" werden. Dabei verweist die Kammer insbesondere auf die in der Öffentlichkeit viel diskutierten, von der Kammer finanzierten Yachtclub-Mitgliedschaften. Es gebe bei weltweit 100 Stützpunkten eine einzige solche Mitgliedschaft. Diese ermögliche um 1.000 Euro im Jahr das Netzwerken in einem Klub, der "in Nigeria der Dreh- und Angelpunkt für Geschäftsbeziehungen ist".